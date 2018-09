Shanghai (AFP) Die chinesische Börsenaufsicht ermittelt wegen eines plötzlichen und heftigen Kursanstiegs am Handelsplatz Shanghai gegen die einheimische Wertpapierhandelsfirma Everbright Securities. Ein "Programmierfehler" im computergestützten Handelssystem der Firma sei offenbar die Ursache der Kursturbulenzen am Freitag gewesen, teilte die Aufsichtsbehörde am Sonntag in Shanghai mit. Dieser Fehler sorgte demnach dafür, dass Everbright ein wahres Feuerwerk von Wertpapierkäufen in Auftrag gab - im Wert von insgesamt 23,4 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden Euro). Binnen Minuten stieg der Börsenindex um mehr als fünf Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.