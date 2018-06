Hamburg (AFP) - (AFP) Nach einem Urheberrecht-Verstoß im Internet sollen Privatbürger deutlich geringere Anwaltskosten bezahlen als bislang üblich. Angemessen seien im Normalfall rund 150 Euro, befand das Amtsgericht Hamburg in einem am Montag von der Verbraucherzentrale Hamburg veröffentlichten Beschluss. (Az: 31a C 109/13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.