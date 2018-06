Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des Prozesses um den Organspendeskandal in Göttingen hat Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) erneut eindringlich um mehr Organspenden geworben. Organspende sei "Lebensrettung pur", sagte Bahr am Montag im RBB Inforadio. Durch den Skandal an der Uniklinik Göttingen sei zwar viel Vertrauen verloren gegangen. Doch durch den Prozess gegen den mutmaßlich Hauptbeteiligten könne dieses Vertrauen zurück gewonnen werden, nicht zuletzt, weil Ermittlungsbehörden und Justiz rasch gearbeitet hätten, betonte Bahr.

