Wiesbaden (AFP) - (AFP) Die Herstellung von Nahrungsmitteln in Deutschland hängt zunehmend von Äckern und Feldern jenseits der Grenze ab. Die landwirtschaftliche Fläche im Ausland, die zur Bereitstellung von Importen in die Bundesrepublik dient, stieg zwischen 2000 und 2010 um 38 Prozent auf 18,2 Millionen Hektar, wie aus einem am Montag vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Forschungsbericht hervorgeht. Die für Ernährungszwecke genutzte Anbaufläche im Inland sank in der selben Zeitspanne um fünf Prozent auf 14,7 Millionen Hektar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.