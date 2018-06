Berlin (AFP) - (AFP) Angesichts der Gewalt in Ägypten stoppt Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) die deutschen Finanzhilfen für Kairo. Die ägyptische Regierung werde in diesem Jahr keine weiteren Zusagen mehr für finanzielle Unterstützung erhalten, sagte Niebel am Montag im RBB-Inforadio. Auch über mögliche Schuldenumwandlungen werde er mit Kairo nicht mehr verhandeln.

