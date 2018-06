Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Zum Schulstart in Rheinland-Pfalz ist das befürchtete Verkehrschaos am Mainzer Hauptbahnhof am Montag weitgehend ausgeblieben. Obwohl 15 Prozent der Nahverkehrszüge in den Morgenstunden ausgefallen seien, sei ein "geordneter, normaler Schüler- und Berufsverkehr" vonstatten gegangen, sagte ein Bahn-Sprecher in Frankfurt am Main. "Insgesamt hat es sehr gut funktioniert."Die Bahn habe Mitarbeiter aus der Verwaltung abgestellt, die Reisende an den Bahnsteigen Auskunft geben sollten.

