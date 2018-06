Berlin (AFP) Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) hat Kritik an der Abordnung von Bundespolizisten zur Bearbeitung der gestiegenen Zahl von Asylanträgen zurückgewiesen. Der vorübergehende Einsatz von 80 Beamten beim Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) beeinträchtige "nicht die Einsatzfähigkeit der Bundespolizei", erklärte Friedrich am Montag in Berlin. Bereits im vergangenen Jahr habe die befristete personelle Entlastung des BAMF "zu hervorragenden Ergebnissen geführt".

