Berlin (AFP) - (AFP) Nach mehr als einem Jahrzehnt der Stagnation oder rückläufiger Umsätze hat die deutsche Musikindustrie im ersten Halbjahr 2013 wieder ein leichtes Plus erzielt. Vor allem die zunehmende Beliebtheit von Downloads und Musikstreaming ließ den Umsatz zwischen Januar und Juni um 1,5 Prozent auf 660 Millionen Euro steigen, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Montag in Berlin mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.