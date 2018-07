Köln (SID) - Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen wird nicht Teamkollege von Formel-1-Champion Sebastian Vettel bei Red Bull. "Die Verhandlungen waren nicht erfolgreich und wurden bereits seit einiger Zeit beendet", wird Räikkönens Manager Steve Robertson in der finnischen Zeitung "Turun Sanomat" zitiert. Der finnische Lotus-Pilot werde dennoch zu "99,999 Prozent" auch in der kommenden Saison in der Formel 1 fahren, so Robertson.

Damit wird der Aufstieg von Toro-Rosso-Fahrer Daniel Ricciardo zu Red Bull immer wahrscheinlicher. Der 24-Jährige soll Nachfolger seines australischen Landsmanns Mark Webber werden, der die Königsklasse zum Jahresende verlässt. Der Transfer soll angeblich schon beim kommenden Grand Prix in Belgien (25. August) bekannt gegeben werden.