München (dpa) - Der verurteilte Fußballprofi Breno darf als Freigänger vorerst nur von morgens bis zum frühen Nachmittag bei seinem alten Verein FC Bayern München mitarbeiten.

Das sei eine Auflage der Justizvollzugsanstalt (JVA) München, teilte der FC Bayern mit, nachdem der Brasilianer erstmals nach 13-monatiger Haft wieder am Vereinsgelände an der Säbener Straße vorgefahren war.

Täglich fünf Stunden wird der 23-Jährige bei seinem früheren Club in der Nachwuchsabteilung verbringen und bei der U23-Mannschaft die Trainingseinheiten mitmachen. Bei den Punktspielen in der Regionalliga Bayern könne er aber nicht mitwirken, sagte Präsident Uli Hoeneß. Mit Zustimmung der JVA sei in einigen Monaten auch denkbar, dass Breno die Tage bis zum Abend beim FC Bayern verbringen dürfe. Der Freigang gilt bei Strafgefangenen als wichtige Resozialisierungsmaßnahme für das spätere Leben in Freiheit.