München (dpa) - Fußball-Profi Danny da Costa vom Zweitligisten FC Ingolstadt hat nach dem Derby bei 1860 München Rassismus-Vorwürfe gegen "Löwen"-Fans erhoben.

"In der zweiten Halbzeit wurde ich von vereinzelten Idioten von der Gegentribüne immer wieder, wenn ich nah genug an der Außenlinie war, als Neger beschimpft oder Ähnliches", sagte da Costa dem TV-Sender Sky Sport News. "Mich hat es schon ziemlich getroffen. Vor allen Dingen, weil ich es noch nie erlebt habe." Er habe bei der Partie am Sonntag auch Schiedsrichter Florian Meyer darauf aufmerksam gemacht, der das Spiel sogar unterbrochen habe. Schützenhilfe bekam da Costa von seinem Teamkollegen Ralph Gunesch, der seinem Ärger in einem Facebook-Eintrag Luft machte.

