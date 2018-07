München (dpa) - Der verurteilte Fußballprofi Breno ist am Montagmorgen erstmals als Freigänger bei seinem neuen und alten Arbeitgeber FC Bayern erschienen.

Der 23 Jahre alte Brasilianer wurde von einem Chauffeur um kurz vor neun Uhr zum Vereinsgelände des Triple-Siegers an der Säbener Straße in München gebracht. Breno soll als Resozialisierungsmaßnahme beim FCB in der Nachwuchsabteilung mitarbeiten.

Nach 13 Monaten im Gefängnis hatte die JVA zuvor wegen guter Führung eine Haftlockerung für Breno erlassen, der im Vorjahr wegen schwerer Brandstiftung zu insgesamt drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden war. Am Abend wird der frühere Fußball-Verteidiger wieder abgeholt und muss zurück ins Gefängnis.

Für Montagvormittag hatte der Verein zudem eine Pressekonferenz mit Breno und dem Vereinspräsidenten Uli Hoeneß angesetzt. Breno war Anfang 2008 aus seiner Heimat nach München gewechselt, war aber sportlich und privat nie heimisch geworden in der Isar-Metropole. Im September 2011 hatte er seine angemietete Villa im Nobel-Vorort Grünwald in Brand gesetzt.