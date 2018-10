München (SID) - Freigänger Breno hat am Montag seinen Dienst beim Fußball-Rekordmeister Bayern München angetreten. Der 23 Jahre alte Brasilianer wurde um 8.58 Uhr von Wolfgang Dremmler, dem Leiter des Jugendleistungszentrums der Münchner, am Vereinsgelände an der Säbener Straße 51 vorgefahren. Danach traf Breno mit Erik ten Hag, dem Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern, zu einer Besprechung zusammen. Breno soll ten Hag künftig assistieren und darüber hinaus in Dremmlers Büro arbeiten.

"Mir geht es gut", sagte Breno bei einer Pressekonferenz: "Die Zeit, 13 Monate im Gefängnis, war hart." Er habe aber nach wie vor den Traum, seine Profikarriere fortzusetzen.

Präsident Uli Hoeneß betonte, Breno müsse Deutschland aller Voraussicht nach nach seiner endgültigen Entlassung aus der Haft verlassen. Dessen ehemaliger Klub FC Sao Paulo habe aber Interesse gezeigt, ihn wieder aufzunehmen. Hoeneß: "Breno ist einer aus der großen Bayern-Familie, der einmal große Probleme hatte. Jetzt gibt es diesen Schimmer an Chance - die wollen wir ihm eröffnen."

Der frühere Bayern-Verteidiger Breno war im Juli 2012 wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, durfte nun aber nach 13 Monaten als sogenannter Freigänger aus dem Gefängnis. Nach seiner Tätigkeit bei den Bayern muss er nachmittags um 13.30 Uhr wieder zurück in der JVA Stadelheim sein. Sein Anwalt Sewarion Kirkitadse will bewirken, dass Breno ab Januar 2014 auf Bewährung auf freien Fuß kommt.