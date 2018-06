Ingolstadt (dpa) - Ein bewaffneter Stalker hat im Ingolstädter Rathaus zwei Männer und eine Frau stundenlang als Geiseln festgehalten. Der vorbestrafte 24-Jährige hat laut Polizei schon längere Zeit massive psychische Probleme.

Seit mehr als einem Jahr soll er der Rathausmitarbeiterin nachgestellt haben, die er am Montag in seine Gewalt brachte. Mehrere Stunden nach Beginn des Dramas kam am frühen Nachmittag Ingolstadts Dritter Bürgermeister Sepp Mißlbeck frei, eine der Geiseln. Der bewaffnete Mann stellte laut Polizei zunächst keine konkreten Forderungen. Ein Spezialeinsatzkommando bereitete sich auf einen möglichen Einsatz vor.

Der Täter hatte mit einer Pistole bewaffnet zunächst vier Geiseln genommen. Nach Polizeiangaben hatte er eine Geisel aber bereits recht schnell wieder freigelassen. Am frühen Abend blieb das Rathaus der oberbayerischen Stadt abgeriegelt. Mehr als 200 Polizisten sind im Einsatz. Ursprünglich sollte dort am Montag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Rahmen ihrer Wahlkampftour auftreten, der Termin wurde jedoch nach Bekanntwerden der Geiselnahme abgesagt.

Der Täter habe wegen des Stalkings der Mitarbeiterin Hausverbot im Rathaus gehabt, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). In den vergangenen Wochen sei der Konflikt eskaliert, nachdem der Mann gegen das Hausverbot verstoßen habe. "Der Begriff Stalker erscheint mir etwas verharmlosend, weil er doch eine ganze Liste von Vorstrafen hat, die weit über das hinausgeht, was man als Stalking bezeichnet", sagte Oberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU) über den 24-Jährigen. Er sei wegen Körperverletzung und Bedrohungsdelikten bekannt.

Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar. "Er möchte, dass wir einen Bescheid aufheben", sagte Rathauschef Lehmann. Unklar sei aber, ob es dabei um das Hausverbot für die Ämter der Stadt gehe. Die Polizei sprach hingegen von keinen detaillierten Forderungen. Der 24-Jährige habe allerdings verlangt, dass ihm Tabletten und Essen ins Rathaus gebracht werden. Dies sei beides geschehen.

Die Freilassung von Bürgermeister Mißlbeck war laut Polizei das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den Beamten und dem Geiselnehmer. Der 69 Jahre alte Kommunalpolitiker von den Freien Wählern wurde zunächst von den Ermittlern befragt. "Selbstverständlich ist er beeindruckt von dem, was er den ganzen Vormittag erdulden musste, aber er scheint zumindest körperlich absolut gesund", sagte Polizeisprecher Hans-Peter Kammerer. Auch den anderen beiden Geiseln gehe es den Umständen entsprechend gut.

Wegen der Stalking-Vorwürfe ermittelt die Polizei seit rund einem Jahr gegen den Geiselnehmer. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Pistole um eine scharfe Waffe handelt. Es gebe regelmäßige Gespräche des Krisenstabes mit dem Mann. "Er lässt zu, dass man immer wieder Kontakt zu ihm aufnimmt", sagte Polizeisprecher Kammerer. Der 24-Jährige, der laut Polizei "ganz erheblich unter psychischem Druck" stehe, war am Vormittag kurz vor 9.00 Uhr in das Alte Rathaus der oberbayerischen Stadt gegangen.

Ein Wahlkampfauftritt von Merkel direkt vor dem Rathaus wurde wenige Stunden nach Beginn des Geiseldramas abgesagt. Die CDU-Chefin sollte um 17.00 Uhr mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer (CSU) direkt auf dem seit dem Morgen weiträumig abgesperrten Rathausplatz auftreten. Auch ein anschließender Wahlkampftermin in Regensburg wurde später gestrichen. Einen Zusammenhang zwischen dem geplanten Merkel-Besuch und der Geiselnahme sieht die Polizei nicht.

