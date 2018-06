Pretoria (dpa) – Der unter Mordverdacht stehende südafrikanische Paralympics-Stars Oscar Pistorius muss heute wieder vor Gericht. Bei dem Termin soll die Anklageschrift formal an das Gericht und die Verteidigung übergeben werden. Der Richter will Medien zufolge zudem einen Termin für den Prozessbeginn festlegen. Dieser wird für die ersten Monate im Jahr 2014 erwartet. Pistorius hatte in der Nacht zum Valentinstag seine Freundin Reeva Steenkamp angeblich versehentlich durch eine geschlossene Tür erschossen.

