Asunción (AFP) Der neue paraguayische Präsident Horacio Cartes spendet sein Gehalt während der kommenden fünf Jahre an eine Kirchengemeinde. Die 10.000 Dollar (rund 7500 Euro) im Monat kämen der Gemeinde San Rafael zugute, die in der Hauptstadt Asunción ein Krankenhaus betreibt, teilten Cartes' Sprecher am Sonntag (Ortszeit) mit. In der Klinik werden unheilbar kranke Patienten in ihrer letzten Lebensphase sowie Kinder betreut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.