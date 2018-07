Cincinnati (SID) - Die Weltranglistenerste Serena Williams hat das Finale beim WTA-Turnier in Cincinnati/Ohio überraschend gegen Wiktoria Asarenka (Weißrussland) verloren und ihren ersten Titel bei der Generalprobe für die US Open in New York verpasst. Die Amerikanerin Williams unterlag der Nummer zwei der Welt bei der mit gut 2,3 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung mit 6:2, 2:6, 6:7 (6:8). Für Asarenka war es erst der dritte Sieg im 15. Tour-Duell mit Williams.