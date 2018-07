Kirchdorf (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Baden-Württemberg sind am Montag drei Männer ums Leben gekommen. Die Absturzursache ist bislang völlig unklar. Laut Polizei handelte es sich um einen sogenannten Einweisungsflug für neue Technik. An Bord waren zwei 32-Jährige aus Bayern, von denen einer flog, und ein 54-Jähriger aus Baden-Württemberg. Genauere Angaben machte die Polizei nicht. Das Flugzeug war bei Kirchdorf-Oberopfingen nahe der Grenze zu Bayern in einen Wald gestürzt.

