Mainz (dpa) - Nach den massiven Zugausfällen der vergangenen Wochen hat sich die Lage am Mainzer Hauptbahnhof rechtzeitig zum Schulbeginn in Rheinland-Pfalz etwas normalisiert. Die Bahn setzte

heute für Schüler und Pendler zusätzliche Züge zum Notfallfahrplan ein. Das befürchtete Chaos blieb aus. 85 Prozent der geplanten Züge seien auf den Schienen gewesen, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin.

Seit zwei Wochen fallen am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt Züge aus oder müssen umgeleitet werden. Grund ist Personalmangel im Stellwerk.

