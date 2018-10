Kairo (AFP) Die Muslimbrüder in Ägypten haben wenige Stunden nach der Festnahme ihres Anführers Mohammed Badie dessen bisherigen Stellvertreter Mahmud Essat zum neuen Interimschef ernannt. Essat werde die Führungsfunktion "zeitlich befristet" wahrnehmen, hieß es am Dienstag auf der Homepage der Muslimbrüder. Die Festnahme Badies wurde den "Kräften des blutigen Staatsstreichs" zugeschrieben. Am 3. Juli hatte das Militär den aus den Reihen der Muslimbrüder stammenden Präsidenten Mohammed Mursi abgesetzt.

