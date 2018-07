Kairo (AFP) In Ägypten ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Chef der Muslimbrüder, Mohammed Badie, festgenommen worden. Badie sei in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung in der Hauptstadt Kairo festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. In Ägypten gibt es seit Tagen gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und den Muslimbrüdern, bei denen mehr als 800 Menschen getötet wurden.

