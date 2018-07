Kairo (AFP) In Ägypten ist der Chef der Muslimbrüder, Mohammed Badie, festgenommen worden. Badie sei in der Nacht zum Dienstag in der Hauptstadt Kairo festgenommen worden, teilte das Innenministerium nach Angaben des staatlichen Fernsehens mit. Ein Vertreter der Sicherheitskräfte sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Chef der Muslimbrüder habe sich in einer Wohnung unweit des Rabaa-al-Adawija-Platzes aufgehalten. Dort waren am vergangenen Mittwoch mehr als 280 Anhänger der Muslimbrüder und des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi getötet worden, als Sicherheitskräfte den Platz gewaltsam räumten.

