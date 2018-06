New York (dpa) - Wenige Tage vor der erwarteten Vorstellung bei der IFA in Berlin sind neue Details über die Computer-Uhr von Samsung durchgesickert.

Die Smartwatch Galaxy Gear werde einen berührungsempfindlichen Bildschirm mit einer Diagonale von etwa 2,5 Zoll (6,3 cm) haben, berichtete das angesehen Technologie-Blog "GigaOM" in der Nacht zum Dienstag. Vorgesehen seien auch kleine Lautsprecher und eine Kamera im Armband, hieß es unter Berufung auf mehrere Quellen.

Nach bisherigen Informationen will Samsung die Daten-Uhr am 4. September vorstellen. Das Gerät soll mit dem Google-Betriebssystem Android laufen und sich mit den populären Galaxy-Smartphones des Unternehmens verbinden können.

Laut "GigaOM" bekommt die Uhr einen Bewegungssensor, der sie automatisch aktiviert, wenn sie zu den Augen geführt wird. Ein NFC-Funkchip solle für schnellen Datenaustausch und Identifikation sorgen, über Bluetooth verbinde sich das Gerät mit Smartphones. Der Bildschirm mit einer Auflösung von 320 mal 320 Pixeln solle die üblichen Wisch-Bewegungen unterstützen, aber wegen der Größe wohl keine Text-Eingabe. In Inneren stecke ein Doppelkern-Prozessor, der eine "recht ordentliche" Batterielaufzeit erlaube. Sensoren sollten den Einsatz als Fitness-Accessoire ermöglichen.

Auch Apple arbeitet laut Medienberichten unter Hochdruck an einer Computer-Uhr, Samsung würde mit dem Start in Berlin als erster der beiden größten Smartphone-Hersteller in das Geschäftsfeld vorstoßen. Bisher sind mehrere Daten-Uhren kleinerer Anbieter auf dem Markt.

