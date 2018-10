Wiesbaden (AFP) Jeder siebte Einwohner Deutschlands war noch nie online. 15 Prozent aller Menschen zwischen 16 und 74 Jahren haben somit noch nie das Internet genutzt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit war der Anteil in Deutschland insgesamt geringer als im EU-Durchschnitt, der bei 22 Prozent lag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.