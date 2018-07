Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles hat Kritik der Grünen wegen einer vermeintlichen Annäherung der SPD an die Union zurückgewiesen. "Es gibt keine Vorbereitungen auf die große Koalition. Wir wollen keine große Koalition", sagte Nahles am Dienstag in der n-tv-Sendung "Das Duell". Es gehe bei der Bundestagswahl am 22. September um "einerseits Schwarz-Gelb und Rot-Grün auf der anderen Seite".

