Baden-Baden (AFP) - (AFP) Der Umgang der Europäischen Union mit der Krise in Ägypten muss sich nach Ansicht des CDU-Außenpolitikers Ruprecht Polenz auch nach den strategischen Interessen der EU in der Region richten. "Wir müssen an die freie Passage durch den Suez-Kanal beispielsweise denken, die für die Weltwirtschaft bedeutsam ist", sagte Polenz am Dienstag dem Radiosender SWR2. Zudem sei der Friedensvertrag Ägyptens mit Israel "auch ein europäisches strategisches Interesse".

