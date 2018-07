Bonn (AFP) - (AFP) Die zentrale Spritpreis-Meldestelle beim Bundeskartellamt wird am 31. August an den Start gehen. Ab dann seien die Tankstellen verpflichtet, ihre Preise an die zentrale Markttransparenzstelle zu melden, erklärte die Wettbewerbsbehörde am Dienstag. Demnach erfasst das System nun 13.000 der 14.500 bundesweiten Tankstellen. Zudem seien drei Anbieter zugelassen, welche die Informationen für die Verbraucher aufbereiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.