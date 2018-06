Frankfurt/Main (AFP) Der Wohnungskonzern Deutsche Wohnen will seinen Konkurrenten GSW übernehmen. Das Unternehmen bietet 51 eigene Aktien im Tausch für 20 Aktien von GSW, wie Deutsche Wohnen am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Das entspreche einem Angebot von 1,75 Milliarden Euro für GSW. Ziel der Übernahme sei "die Schaffung eines führenden deutschen Wohnimmobilien-Unternehmens".

