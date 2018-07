Brüssel (dpa) - Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton ist bereit zu einem neuen Vermittlungsversuch zwischen den Konfliktparteien in Ägypten.

"Ich habe dem ägyptischen Außenminister gesagt, dass ich sehr bereit zur Rückkehr nach Ägypten wäre, wenn sie (die Ägypter) das wünschten", sagte Ashton am Dienstag in Brüssel. Ashton hatte Ende Juli ergebnislos versucht, Gespräche zwischen Militärs und Islamisten in Gang zu bringen. Am Vorabend einer Sondersitzung der EU-Außenminister über die Krise in Ägypten wiederholte sie die "große Sorge" der EU über die Gewalt: "Das bedeutet natürlich, dass die Mitgliedsstaaten darüber nachdenken müssen, wie sie das ägyptische Volk weiterhin unterstützen können."