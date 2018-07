Pontoise (AFP) - (AFP) Die Dreistigkeit von zwei jungen Unfallfahrern in Frankreich ist kaum zu überbieten: Nachdem sie ein kleines Kind mit ihrem Minibike angefahren hatten, boten sie dem Kind zwei Euro und eine Packung Kaugummi an, damit es nichts über den Unfall erzählt, wie am Dienstag die Polizei in Sarcelles nördlich von Paris mitteilte. Die beiden jungen Männer konnten geschnappt werden und kamen in Polizeigewahrsam. Das kleine Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

