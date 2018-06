London (SID) - Der dreimalige Fußball-Nationalspieler Lewis Holtby ist am Montag nach neunwöchiger Verletzungspause ins Training des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler hatte sich im letzten Gruppenspiel der U-21-EM in Israel gegen Russland (2:1) eine Bänderdehnung am Knie zugezogen und war seitdem ausgefallen.

"Die Vorbereitung bei Tottenham musste komplett ohne mich stattfinden. Ab jetzt geht es wieder bergauf", schrieb der 22-Jährige in seinem Blog für Fussball.de.

Mit dem Londoner Klub hat Holtby in der neuen Saison große Ziele. "Wir messen uns mit den Top-Teams, von Platz eins bis vier ist alles möglich", so der Ex-Schalker, der seine Mitspieler in die Pflicht nahm: "Wir haben für viel Geld neue Spieler geholt und sollten deshalb auch hohe Ambitionen haben: Unser Ziel in dieser Saison ist es, ganz oben mitzuspielen." Als einen der stärksten Konkurrenten sieht er den FC Chelsea, der "vom besonderen Mourinho-Flair" profitieren werde.

Tottenham war ohne Holtby erfolgreich in die Spielzeit gestartet. Die Spurs gewannen am Sonntag bei Crystal Palace mit 1:0 (0:0). Das Siegtor erzielte 30-Millionen-Neuzugang Roberto Soldado, der in der 50. Minute einen Elfmeter verwandelte.