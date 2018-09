Berlin (dpa) - Arsenals Aushilfskapitän Per Mertesacker ist von seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Oliver Kahn heftig kritisiert worden. Die Entwicklung von Per Mertesacker stagniere seit geraumer Zeit, schrieb Kahn in seinem Blog für die "Bild". Der langjährige Stammkeeper der Nationalmannschaft hat Bundestrainer Joachim Löw aufgefordert, die Schwachstellen im Defensivverbund zu beheben. Beim 3:3 vergangene Woche gegen Paraguay sei erneut deutlich geworden, wo die Probleme der DFB-Auswahl liegen. Gleichzeitig machte sich Kahn für Bayerns Innenverteidiger Jerome Boateng stark.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.