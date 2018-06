Köln (SID) - Wieder Ärger um Albert Streit: Der frühere Bundesliga-Profi (33) ist beim Regionalligisten Viktoria Köln von Trainer Claus-Dieter Wollitz bis auf Weiteres suspendiert worden. "Es stimmt, der Trainer hat das dem Spieler am Dienstagmorgen so mitgeteilt", sagte Viktorias Sportlicher Leiter Franz Wunderlich dem Express. Demnach soll es im Training am Montag zu einem Eklat um Streit gekommen sein, der am Freitag beim 3:1-Sieg über den VfL Bochum II nur auf der Bank gesessen hatte.

Streit, der in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Köln, Schalke 04 und den Hamburger SV 118 Spiele bestritten hatte, war bereits im Frühjahr nach einer Tätlichkeit für vier Monate bis zum 16. Juli gesperrt worden. In der Saison 2012/13 flog Streit bei Einsätzen für Alemannia Aachen und Viktoria Köln insgesamt viermal vom Platz.