Berlin (dpa) - Knapp zehn Monate vor Beginn der Fußball-WM in Brasilien ist der Ticketverkauf im Internet reibungslos angelaufen. Nach dem Start am Mittag habe es in der ersten Stunde mehr als 14 000

Kartenanfragen gegeben, teilte die FIFA mit. Die erste Verkaufsphase dauert bis zum 10. Oktober. Sollte es mehr Bestellungen als Karten geben, entscheidet das Los. Jeder Käufer kann maximal je vier Tickets für sieben Spiele erwerben. Der Zeitpunkt der Anfragen ist nicht entscheidend.

