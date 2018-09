Tokio (AFP) Die Billigfluglinie AirAsia Japan wird in Vanilla Air umbenannt. Das Gewürz sei als Markenname ausgesucht worden, weil es "auf der ganzen Welt geliebt wird", sagte der Chef der Airline, Tomonori Ishii, am Dienstag in Tokio. "Ich denke, es ist ein sehr süßer Name", fügte er hinzu. "Vanilla Air" setzte sich in einem mehrwöchigen Entscheidungsprozess gegen mehr als 200 weitere Vorschläge durch.

