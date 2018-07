Dossenheim (dpa) - Unübersichtliche Lage in Dossenheim bei Heidelberg: In den Räumen eines Sportvereins sind am Abend tödliche Schüsse gefallen - drei Menschen sind tot, fünf wurden zum Teil schwer verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar. Die Schüsse sind eine Etage über der Vereinsgaststätte gefallen. Ersten Erkenntnissen zufolge tötete ein Mensch zwei Personen und erschoss sich dann selbst. Mehrere Menschen hatten sich in der Vereinsstätte zu einer Versammlung getroffen. Die Polizei geht davon aus, dass es keinen direkten Zusammenhang der Tat mit dem dortigen Sportverein gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.