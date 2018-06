Ingolstadt (dpa) - Nach der Geiselnahme im Rathaus von Ingolstadt soll der Täter heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der muss entscheiden, ob der 24-Jährige in Untersuchungshaft kommt oder in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der Mann hatte gestern fast neun Stunden lang mehrere Geiseln in seiner Gewalt. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei beendete die Geiselnahme, alle Geiseln blieben unverletzt. Der wegen Stalkings vorbestrafte Täter wurde angeschossen. Der Mann soll einer Rathausmitarbeiterin nachgestellt haben.

