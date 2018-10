Nürnberg (dpa) - Nach der Geiselnahme in Ingolstadt haben sich Polizei-Gewerkschafter und der Bayerische Städtetag gegen verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Rathäusern ausgesprochen. Die Tat in Ingolstadt sei ein Einzelfall gewesen. Jetzt sofort verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in Rathäusern zu fordern, halte er für übertrieben, sagte Bayerns Vize-Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Peter Schall, der dpa. Ein wegen Stalkings vorbestrafter Mann hatte gestern stundenlang mehrere Geiseln in seiner Gewalt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.