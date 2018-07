Hamburg (dpa) - Der Fernsehschauspieler Jörg Pleva ist tot. Wie seine Agentur am Dienstag auf Anfrage bestätigte, starb er bereits am vergangenen Donnerstag in Hamburg. Pleva wurde 71 Jahre alt.

Seine bekannteste Rolle war die des auf Leben und Tod gejagten Showkandidaten Bernhard Lotz in Wolfgang Menges Fernsehfilm "Das Millionenspiel" (1970). Pleva hatte auch viele Auftritte als Nebendarsteller in Serien wie "Drei Damen vom Grill", "Die Schwarzwaldklinik" oder "Unsere Hagenbecks" sowie in Krimis wie "Der Kommissar" und "Tatort".

Die Trauerfeier habe bereits im Stillen stattgefunden, sagte seine Agentin Verena de la Berg der Nachrichtenagentur dpa. "Das ist ein großer, schwerer menschlicher Verlust."