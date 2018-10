Kronberg (dpa) - Der Konzertveranstalter Fritz Rau ist tot. Er starb am Montag mit 83 Jahren in der Nähe von Frankfurt, wie seine Tochter der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag bestätigte.

Rau arbeitete mit Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald und Miles Davis, aber auch mit Rock- und Popstars wie Madonna, den Rolling Stones, Jimi Hendrix oder Eric Clapton.