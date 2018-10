Hawaii (dpa) - Knapp eine Woche nach der schweren Hai-Attacke auf eine deutsche Urlauberin in Hawaii haben die Ärzte den Zustand der jungen Frau als "sehr kritisch" eingestuft. Demnach muss die 20-Jährige unter anderem künstlich beatmet werden. "Wir wenden das volle Programm zu ihrer Lebenserhaltung an", sagte eine Sprecherin des Krankenhauses auf der Insel Maui. Bei dem Unfall am vergangenen Mittwoch hatte die Urlauberin aus dem nordhessischen Zierenberg den rechten Arm verloren.

