New York (AFP) Der frühere US-Hedgefonds-Star Philip Falcone hat in einem Verfahren gegen ihn eine Millionenstrafe und ein mehrjähriges Berufsverbot akzeptiert. Falcone und seine Investmentgesellschaft Harbinger Capital gestanden in einem Ermittlungsverfahren offiziell ihre Schuld ein, wie die US-Börsenaufsicht SEC am Montag mitteilte. Falcone muss demnach 18 Millionen Dollar (13,5 Millionen Euro) Strafe zahlen und darf fünf Jahre lang nicht als Fondsmanager arbeiten. Erlaubt wird ihm allerdings, seinen bisherigen Fonds aufzulösen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.