New York (dpa) - Die Aussicht auf eine baldige Drosselung der ultralockeren Geldpolitik in den USA hat die Wall Street ins Minus gedrückt. Der Dow Jones schloss mit minus 0,70 Prozent bei 14 897 Punkten und gab damit den sechsten Tag in Folge nach. In der ersten Stunde nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls zur jüngsten Zinssitzung hatte der Leitindex dagegen zeitweise noch zugelegt. Der Euro gab nach einer Berg- und Talfahrt etwas nach und stand zum Handelsschluss an der Wall Street bei 1,3358 Dollar.

