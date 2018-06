Köln (dpa) - Die Computer- und Videospielemesse Gamescom startet heute in Köln. Zunächst haben nur Fachbesucher und Presse Eintritt und ab Donnerstag auch das Publikum.

Es wird eine spannende Branchenschau: Microsoft und Sony stellen zum ersten Mal in Deutschland ihre neuen Spielekonsolen Xbox One und Playstation 4 vor. Das soll der gesamten Branche wieder den lange erhofften Auftrieb bringen. Die Messe erwartet in diesem Jahr mehr als 600 Aussteller aus über 40 Ländern.

Gamescom