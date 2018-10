Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Der deutsche Zulieferer Continental will einem Bericht zufolge in Kürze eine Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Google bei der Entwicklung von Lösungen für das fahrerlose Autofahren besiegeln. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem weltweit zweitgrößten Zulieferer und dem US-Internetgiganten stehe "kurz vor dem Abschluss", berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom Donnerstag unter Berufung auf Konzernkreise. Neben Conti und Google sei auch der US-Informationstechnologiekonzern IBM an der Kooperation beteiligt. Die Unternehmen wollten den Bericht demnach nicht bestätigen.

