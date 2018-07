Berlin (AFP) - (AFP) Die CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sieht derzeit keinen Bedarf für weitere Hilfszusagen an das krisengeschgüttelte Griechenland. "Was gilt, ist das beschlossene Programm, das noch bis Ende 2014 läuft", sagte Hasselfeldt am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. "Vorher gibt es keinen Entscheidungsbedarf." Was auch immer nach 2014 gebraucht werde, "das wird evaluiert und das muss man jetzt erst einmal abwarten", fügte Hasselfeldt hinzu.

