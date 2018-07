Den Haag (AFP) Der niederländische Konzern KPN hält trotz der möglichen Übernahme durch den mexikanischen Telekommunikationsriesen América Móvil am geplanten Verkauf seiner deutschen Tochter E-Plus fest. KPN lud am Mittwoch seine Aktionäre für den 2. Oktober zu einer Hauptversammlung ein, "um den Verkauf von E-Plus an Telefónica Deutschland zu bestätigen". Stimmberechtigt bei der KPN-Hauptversammlung sind alle Investoren, die am 4. September nach Börsenschluss Eigentümer von KPN-Aktien sind, wie KPN mitteilte. Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica ist in Deutschland unter anderem mit der Marke O2 aktiv.

