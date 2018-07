Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Einen Monat vor der Landtagswahl in Hessen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der schwarz-gelben Regierungskoalition und der rot-grünen Opposition ab. In einer am Mittwoch vom Hessischen Rundfunk veröffentlichten Infratest-dimap-Umfrage liegen SPD und Grüne derzeit mit zusammen 45 Prozent hauchdünn vor CDU und FDP mit 44 Prozent. Knapp jeder dritte Wahlberechtigte ist zudem noch unentschlossen.

