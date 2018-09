München (AFP) - (AFP) Die Preise an den Tankstellen haben in den vergangenen Tagen wieder deutlich angezogen. Im Vergleich zur Vorwoche seien Benzin und Diesel mehr als drei Cent teurer geworden, teilte der Autofahrerclub ADAC am Mittwoch in München mit. Für einen Liter Super E10 müssten Autofahrer derzeit 1,590 Euro zahlen, das seien 3,2 Cent mehr als eine Woche zuvor. Wer Diesel tankt, muss nach Angaben des ADAC 1,441 Euro für den Liter zahlen, 3,5 Cent mehr als vor einer Woche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.