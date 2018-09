Quito (AFP) - (AFP) Die Behörden von Ecuador haben einen der meistgesuchten Drogenhändler Kolumbiens gefasst. Jorge Domínguez, bekannt als Palustre, werde nach seiner Festnahme in der nordwestlichen Stadt Manta "sofort" an Kolumbien ausgeliefert, kündigte der ecuadorianische Innenminister José Serrano am Dienstag (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Domínguez gehört zu den Anführern der rechtsextremen Bande Los Rastrojos, die auch in den Drogenhandel verwickelt ist.

